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Çinli akademisyenler: Koronavirüs ilk Hindistan'da ortaya çıktı

İngiltere'nin dünyaca ünlü Lancet tıp dergisinde bir makale kaleme alan Çinli akademisyenler, koronavirüsün (Covid-19) ilk ortaya çıktığı ülkenin Hindistan olduğunu iddia ederek," Virüs Vuhan'da değil, geçtiğimiz yaz Hindistan'da görüldü" dedi.

28 Kasım 2020 Cumartesi 14:45
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Çinli akademisyenler: Koronavirüs ilk Hindistan'da ortaya çıktı

İngiltere'nin prestijli tıp dergisi Lancet'ta SARS-CoV-2 virüsünün 'zoonotik geçişi başlıklı yazı kaleme alan Çinli akademisyenlerin iddiaları bilimadamlarının tepkilerine neden oldu.Çinli akademisyen, koronavirüsün (Covid-19) ilk ortaya çıktığı ülkenin Hindistan olduğunu iddia etti.Çinli akademisyenler, söz konusu makalede, Hindistan'ın 'kötü hijyen koşulları' ve 'daha az verimli' kamu sağlık sisteminin yanı sıra 'tropikal iklim' ve 'çok genç nüfusun' virüsün yayılmasına katkıda bulunan faktörler olduğunu öne sürdü. Hindistan'da Covid-19'un ilk 'insandan insana bulaşmasının' Temmuz ya da Ağustos ayında olduğu araştırmacılar tarafından tahmin edildiği ifade edildi.

BATILI BİLİMADAMLARINDAN ÇİNLİ AKADEMİSYENLERE TEPKİ

Çinli araştırmacıların bulguları, yaklaşımları 'doğası gereği önyargılı' olarak tanımlayan Glasgow Üniversitesi'nden Profesör David Robertson da dahil olmak üzere bazı batılı akademisyenler tarafından eleştirildi. İngiliz medyasına konuşan Robertson'ın "Yazarlar, Çin'de açıkça ortaya çıktığını ve virüsün orada yayıldığını gösteren kapsamlı epidemiyolojik verileri de görmezden geldi. Bu makale SARS-CoV-2 anlayışımıza hiçbir şey eklemiyor" dedi.

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