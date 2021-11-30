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Çinli bilim insanları balık sperminden organik plastik üretti

Araştırmacılara göre yeni malzeme, şimdiye kadar üretilen en çevre dostu plastik...

30 Kasım 2021 Salı 12:56
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Çinli bilim insanları balık sperminden organik plastik üretti
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Çinli araştırmacılar, bitkisel yağları ve somon balıklarının spermlerinden elde edilen DNA’yı kullanarak doğada parçalanabilen bir plastik üretti.

Tianjin Üniversitesi'ndeki araştırmacıların icat ettiği organik malzemenin şimdiye kadar üretilen en çevre dostu plastik olduğu düşünülüyor.

DNA ipliklerinin birleştirilmesiyle üretilen yeni malzemede, ipliklerin birleştirilmesi için bitkisel yağdan elde edilen jel benzeri bir kimyasal kullanıldı.

Journal of American Chemical Society adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın yazarları, bu malzemenin üretim ve geri dönüşümde çok az enerji gerektirdiğini vurguladı.

DNA plastiğinin üretimi yüksek sıcaklık gerektirmediği için petrolden elde edilen plastiğe göre yüzde 97 oranında daha az karbon emisyonu üretiyordu.

Şu anda yaygın kullanımdaki plastiklerin çevreye zarar vermesinin nedeni, yenilenemeyen petrokimyasallardan yapılmaları. Bu plastiklerin üretiminde yoğun ısıyla toksik kimyasallar kullanılıyor ve doğada ayrışmaları yüzlerce yıl sürüyor.

Ayrıca bunların sadece küçük bir kısmı geri dönüştürülüyor. Plastik atıklar büyük oranda çöplüklere gidiyor, yakılıyor veya çevreyi kirletiyor.

Öte yandan, kirlilik gezegenin geleceği için giderek daha büyük bir tehdit haline geliyor. Bu nedenle uzmanlar, geri dönüşüm süreçlerini iyileştirmeyi ve daha kolay ayrışan malzemeler geliştirmeyi çok önemsiyor.

Suya daldırılarak parçalanabiliyor

Tianjin Üniversitesi'nde baş araştırmacı Dayong Yang liderliğindeki araştırma ekibi de yeni plastiği çevresel amaçlarla tasarladı.

Söz konusu teknikle bir kupa, üçgen prizma, yapboz parçaları, bir DNA modeli ve dambıl şeklindeki bir parçadan oluşan çeşitli nesneler üretildi.

Araştırma ekibi daha sonra bu nesnelerin, yalnızca suya batırarak yeniden jele dönüştürülebildiğini ortaya koydu. Böylelikle plastiklerin kolaylıkla yeniden şekillendirilmesi mümkün oldu.

Öte yandan yeni plastiğin en zayıf yanı da jel haline gelmemesi için kuru tutulması gerekliliği. Dayong bu nedenle malzemenin muhtemelen ambalaj malzemelerinde veya elektronik araçlarda kullanılmak için çok uygun olduğunu söylüyor.

Ancak ek müdahalelerle suya dayanıklı olmasını sağlamak da mümkün. Avustralya'daki Deakin Üniversitesi'nden araştırmacı Maryam Naebe, "Kağıt bardaklarda yaptığımız gibi su geçirmez kimyasallarla kaplayarak bu plastiği su geçirmez hale getirebiliriz" diyor.

Dayong ise ekibinin şimdiden bu plastikten ticari ürünler tasarlamayı planladığını belirtiyor.

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