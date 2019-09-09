Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...

'Çinli çocuklar astronot, Amerikalı ve İngiliz çocuklar YouTuber olmak istiyor'

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:49
'Çinli çocuklar astronot, Amerikalı ve İngiliz çocuklar YouTuber olmak istiyor'

İnsanın Ay'a ayak basmasının 50'nci yıldönümü dolayısıyla yapılan bir anket, ABD ve İngiltere'de çocukların YouTuber olmayı astronotluğa tercih ettiğine işaret ediyor.

Anket, Lego şirketi adına yaşları 8 ila 12 arasında değişen 3,000 çocukla ABD, İngiltere ve Çin'de yapıldı.

ABD ve İngiltere'de YouTuber ya da vlogger olmak istediğini söyleyen çocukların sayısı astronot olmak isteyenlerindekinden üç kat fazla çıktı.

Çin'de ise ankete katılanların çoğu taykonot (Çin'de astronot) olmak istediğini söyledi.

Z Kuşağı'nın tercihleri

Anket kapsamında çocuklara beş seçenek sunularak büyüyünce ne olmak istedikleri soruldu.

Çocuklar, astronot, müzisyen, profesyonel atlet, öğretmen ve YouTuber/vlogger meslekleri arasından seçim yaptı.

astronot

Çin'deki çocukların yüzde 56'sı astronotluğu tercih ederken ABD ve İngiltere'de bu oran yüzde 11 oldu. İngiltere'de YouTuber olmak istediğini söyleyenlerin oranı yüzde 30, ABD'de ise yüzde 29.

Üç ülkede de öğretmenlik en fazla tercih edilen ikinci meslek oldu.

Business Insider dergisi anket sonuçlarının Z kuşağının tercihlerini yansıttığına dikkat çekti. Z kuşağı, 1990'ların ortalarından sonra doğan, internet, teknoloji ve sosyal medyayla özdeştirilen nesli tanımlamak için kullanılıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ÇinAstronotMeslek Seçimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan’ın Yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Belli Oldu
Yunanistan’ın Yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Belli Oldu
Fransa'da sıcak hava dalgası "ölüm" getirdi
Fransa'da sıcak hava dalgası "ölüm" getirdi
ABD YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyatlarını sürdürüyor
ABD YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyatlarını sürdürüyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim