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Çinli insan hakları savunucusu avukat hapse atıldı

Çin'de 2015'ten bu yana gözaltında bulunan insan hakları savunucusu avukat Vang Çuancang 4,5 yıl hapse mahkûm edildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:07
Çinli insan hakları savunucusu avukat hapse atıldı


Tiancin 2. No'lu Orta Halk Mahkemesi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Vang'ın "devlet iktidarını yıkmaya çalışmak" suçlamasıyla 4,5 yıl hapse mahkûm edildiğini belirtti. Hüküm kapsamında Vang'ın 5 yıl boyunca siyasi haklarından mahrum olacağı ifade edildi.
 

Açıklamada "devlet sırlarını açığa vuracağı" gerekçesiyle hükme konu olan suç niteliğindeki fiillerin ne olduğuna dair bilgi verilmedi.

Uluslararası insan hakları örgütleri, Vang'a verilen cezayı kınarken, avukatın yargılanmasının "hukukun üstünlüğü" ilkesine zarar verdiğini dile getirdi. 

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Temmuz 2015'te ülke genelinde insan hakları savunucusu avukatlara yönelik polis operasyonlarında gözaltına alınan Vang, 3 yıldan fazla bir süre ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmeden gözaltında tutulduktan sonra 26 Aralık 2018'de kamuya kapalı bir duruşmada yargılanmıştı.
 

Duruşma sırasında polisler, Tanjin'deki mahkeme salonunun bulunduğu binayı kordon altına almış, gazetecilerin, yabancı diplomatların ve Vang'ın destekçilerinin binaya yaklaşmasına izin vermemişti.
 

Vang'ın eşi Li Vinzu'nun duruşma sırasında yaşadığı siteden dışarı çıkması resmi güvenlik görevlilerince engellenmişti.

Vang, 2015'te ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 200 avukat ve insan hakları aktivistiyle gözaltına alınmıştı. Ülkenin önde gelen insan hakları avukatlarından olan Vang, operasyonun ardından gözaltına alınıp hala yargılaması yapılmayan tek kişiydi.

Operasyonda gözaltına alınan kişilerin bazılarına "iktidarı yıkmaya çalışmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezaları verilmişti. Diğer sanıklar ise ertelenen hapis cezaları veya kefaletle serbest bırakılmış, bazıları adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çinli Insan Hakları
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