Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
"Sizi öldüreceğim"
"Sizi öldüreceğim"
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Ekmek teknesini ateşe verdiler

Çinli şirket 28 saatte 10 katlı bina dikti

Çin'de Broad Group isimli bir inşaat şirketi, 28 saat 45 dakika içinde 10 katlı bir bina inşa etti.

21 Haziran 2021 Pazartesi 16:37
55 Okunma
Çinli şirket 28 saatte 10 katlı bina dikti

Broad Group, prefabrike yapı sistemleri teknolojisini kullanarak sadece 28 saat 45 dakika içinde Çin'in Çangşa şehrinde 10 katlı bir bina inşa etti. 

Söz konusu teknoloji ile bina, önceden bir fabrikada üretilmiş prefabrik birimlerin birleştirilmesi ile yapılıyor. Her bir modül katlanıp kargo konteyneri boyutuna getirilerek inşaat bölgesine taşınıyor ve daha sonra bu modüler birimler birbirlerine bağlanıyor. Bina tamamlandığında ise su ve elektrik sistemleri kuruluyor. 

Şirket, 13 Haziran'da inşaatın yapımını gösteren hızlandırılmış bir videoyu yayımladı. 

Reklam videosunda ise "Standart konteyner ebatları, dünya çapında düşük maliyetli taşıma, istenen bölgede basit kurulum" ifadeleri kullanıldı. 

Broad Group, 2015'te de benzer şekilde büyük bir binayı epey kısa sürede inşa etmişti. Şirket, 57 katlı bir kuleyi yine aynı teknolojiyi kullanarak 19 günde tamamlamıştı.

Son Güncelleme: 21.06.2021 16:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ugandalı doktorlar koronavirüs aşısı üretti
Ugandalı doktorlar koronavirüs aşısı üretti
Balıkçılar ceset sanıp polisi aradı, denizden şişme bebek çıktı
Balıkçılar ceset sanıp polisi aradı, denizden şişme bebek çıktı
ABD savaş gemisinden patlayıcı testi: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD savaş gemisinden patlayıcı testi: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim