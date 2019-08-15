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Cinsel içerikli sitelerle ilgili çarpıcı araştırma! Google ve Facebook’un nasıl izlediği ortaya çıktı

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Google ve Facebook'un, kullanıcıların hangi porno içeriği izlediğini takip ettiğinin belirlendiğini öne sürdü.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:30
Cinsel içerikli sitelerle ilgili çarpıcı araştırma! Google ve Facebook’un nasıl izlediği ortaya çıktı

NYT’nin haberine göre Mart 2018’de Microsoft, Carnegie Mellon Üniversitesi ve Pensilvanya Üniversitesi tarafından yapılan araştırma kapsamında 22,484 porno sitesi incelendi.

Bu sitelerin yüzde 74’ünde Google’ın, izleyenleri takip edebildiği yazılımı olduğu belirlendi. Sitelerin yüzde 24’ünde Oracle, yüzde 10’unda da Facebook’un izleme yazılımları bulundu. Bu sonuçlar Google’ın 16.638, Oracle’ın 5.396, Facebook’un da 2.248 porno sitesinde yazılımlarının olduğu anlamına geliyor.

‘YÜZDE 93’Ü BİLGİLERİ SIZDIRIYOR’

Araştırmada “webXray” adlı programla sitelerde üçüncü taraflara kullanıcılarla ilgili bilgiler gönderen yazılımlar arandı. Araştırma raporunda, “Sonuçlarımız porno sitelerinde izlemenin çok yaygın olduğuna işaret ediyor. Sitelerin yüzde 93’ü üçüncü taraflara kullanıcı bilgilerini sızdırıyor” denildi.

KORSAN SALDIRILARINA AÇIK

Bu uzmanlara göre, bu sitelere ‘gizli’ modda girmek bir fark yaratmıyor. Kullanıcıların girdiği sayfaların listesi bilgisayarda görünmese de bu yazılımlar, bilgi sızdırmaya devam ediyor. Araştırmada ortaya çıkan başka bir çarpıcı sonuç da incelenen sitelerinin sadece yüzde 17’sinin kriptolu olması. Bu durum, kullanıcıları bilgisayar korsanlarının saldırılarına açık hale getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel Içerikli Siteler
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