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Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu!

İngiltere’nin Cornwall bölgesinde yaşayan ismini gizleyen bir kişi komşularının cinsel ilişki sırasında çıkarttıkları yüksek sesten rahatsız oldu. Çareyi komşularına sosyal medyadan seslenmekte bulan kişi, açık adres vererek paylaşımına “Pencerenizi kapatır mısınız?” notunu ekledi.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:05
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Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu!


İngiltere’nin Cornwall bölgesinde yaşayan bir kişi komşularının cinsel ilişki seslerinden rahatsızlık duydu. Komşularının sabah, öğle ve akşam saatlerinde yüksek sesle mahalle sakinlerini rahatsız ettiğini dile getiren kişi sosyal medyadan sitem etti. Öfekli komşu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Sevgili Kuzey Yolu’nun diğer yarısındaki çift, lütfen tutkuluyken pencerelerinizi kapatır mısınız? Sabah, öğle ve akşam sizi dinlemek zorunda kalmak istemiyoruz” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyadan yapılan paylaşım kısa sürede diğer kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Onlar için iyi bir durum. Belli ki çocukları yok” yorumunu yaptı. Diğer bir kullanıcı ise, “İnsanları rahat bırakın. Bu durum çok uzun sürmez” yorumunu yaptı.

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