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Cinsel ilişkiye girdikten sonra hastanelik oluyor

ABD'nin saygın tıp dergilerinden Urology Case Reports'ta yayınlanan bir makale genç bir adamın hastalığını tıp literatürüne ekledi... 25 yaşındaki bir adamın cinsel ilişki sonrasında baş ağrısı, yorgunluk, anksiyete yaşamasını inceleyen doktorlar, genç adamın talihsiz hastalığını ortaya çıkardı.

21 Ocak 2020 Salı 17:07
Cinsel ilişkiye girdikten sonra hastanelik oluyor

Tıp dünyasının ve üroloji alanının önde gelen dergilerinden Urology Case Reports (Üroloji Vaka Raporu) isimli dergide yer alan bir araştırma uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Üroloji alanındaki vakaların incelendiği ve hastaların durumları hakkında raporların hazırlandığı dergi, 25 yaşındaki bir gencin yaşadığı “dramı” gözler önüne serdi.

ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Men’s Health Boston isimli sağlık kuruluşunda yaşanan olayı kaleme alan doktor Jose Bolanos, hastasının cinsel ilişki sonrasında ağır grip belirtileri gösteren bir adamı incelediğini aktardı.

Özellikle orgazmdan sonra anksiyete, beyin sisi, halsizlik ve baş ağrısı gibi semptomlar görülen adamın bu durumdan rahatsız olduğu için hastaneye gittiği ve çare bulamadığı belirtildi. İsmi açıklanmayan 25 yaşındaki adamın yaşadıklarının 16 yaşında başladığı aktarıldı. Yaşadığı bu sıkıntıdan sonra bir süre sonra mastürbasyon yapmayı bıraktığını söyleyen adam, cinsel ilişkiye girerken özellikle orgazm olmak istemediğini söyledi.

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