Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Cinsel ilişkiyi reddedince… Külotlu çorabıyla boğdu

Rusya'da bir adam, cinsel ilişki teklifini reddeden genç kızı vahşice öldürdü. Anton Meged adlı zanlı, 17 yaşındaki Darya Kolesnikova'yı genç kızın külotlu çorabıyla boğdu.

30 Kasım 2019 Cumartesi 17:53
Cinsel ilişkiyi reddedince… Külotlu çorabıyla boğdu

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; olay, 22 Kasım’da evden çıkan genç kızın bir daha dönmemesi üzerine ailesinin ihbarıyla ortaya çıktı.

Darya Kolesnikova’nın cesedi, Lesozavodsk kentindeki Ussuri Nehri yakınlarında bir köprü altında bulundu.

Rus polisi, genç kızın telefon kayıtlarını inceledikten sonra Anton Meged’i gözaltına aldı.

FOTO: VK/ Anton Meged.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre; Meged, cinsel ilişki teklifini geri çeviren Kolesnikova’yı önce dövdü, ardından genç kıza tecavüz etti.

Genç kızı kendi külotlu çorabıyla boğan cani, cesedini ise köprü altına bıraktı.

Tutuklanan Anton Meged’in genç kıza öldürdükten sonra da tecavüz ettiğinden şüpheleniliyor.

Anahtar Kelimeler:
RusyaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'li dağcı, tırmanışta öldü
ABD'li dağcı, tırmanışta öldü
Facebook, Singapur hükümetinin talebi üzerine siyasi bir paylaşıma düzeltme notu ekledi
Facebook, Singapur hükümetinin talebi üzerine siyasi bir paylaşıma düzeltme notu ekledi
Yunanistan’dan skandal hamle!
Yunanistan’dan skandal hamle!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim