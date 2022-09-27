Cinsel organına dövme yaptırdı

Bir dövme fanatiği olan Richie Bones isimli bir adam, kendisine bir dizi cinsel teklif gelmesini sağlayan cinsel organındaki dövmesi hakkında konuştu. Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan adam sanata özel bir ilgi duyduğunu ve dövmelerinin her birini sanat eseri olarak gördüğünü söyledi. JustINKD YouTube kanalıyla yakın zamanda yaptığı bir röportajda Bones, tepkinin çok büyük olduğunu itiraf etti.

“HAYATIMDA HİÇ ALMADIĞIM TEKLİFLER ALDIM”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Richie Bones, kafatasına benzer yüz dövmesi nedeniyle Star Wars karakteri Darth Maul’e benzetiliyor. Yetişkinlere özel olarak tasarlanan bir platform olan OnlyFans’ta seksi fotoğraf ve videolarını satan Bones’in TikTok’ta binlerce takipçisi bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda cinsel organına dövme yaptırdığını açıklamasıyla hayranlarından ilginç teklifler aldığını dile getiren Bones, “Hayatımda hiç almadığım teklifler aldım. Bunlar inanılmazdı” dedi.

Cinsellik konusunda hala kendisine ait kuralları olduğunu belirten Bones, “Cinsellik benim için bir dürtüden çok duyguları anlatıyor. Bu dövme cinsel ve ruhsal açıdan acıdan ne kadar zevk aldığımı görmemi sağladı. Bu dövmeleri yaptırma fikri eski bir kız arkadaşıma aitti. Oturup beraber şekillerine kadar verdik. Bir WİFİ sembolü, bir hançer ve kırkayak dövmeleri yaptırdım. WİFİ sembolü cinsel enerjiyi dışarı attığımı gösteriyor. Hançer ise bir yatak odası sembolü ve kırkayak ise tamamen beni anlatan bir hayvan” ifadelerini kullandı.