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Cinsel organına dövme yaptırdı

Richie Bones isimli bir adam dövme bağımlılığının adeta son noktasına ulaştı. Vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplatan adam son olarak cinsel organına dövme yaptırdı. Sosyal medyadan cinsel organına dövme yaptırdığını itiraf ettikten sonra kadınların ilgisinin arttığını dile getiren Bones, “Kadınlar görmek için sabırsızlanıyor” itirafında bulundu.

27 Eylül 2022 Salı 14:59
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Cinsel organına dövme yaptırdı



Bir dövme fanatiği olan Richie Bones isimli bir adam, kendisine bir dizi cinsel teklif gelmesini sağlayan cinsel organındaki dövmesi hakkında konuştu. Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan adam sanata özel bir ilgi duyduğunu ve dövmelerinin her birini sanat eseri olarak gördüğünü söyledi. JustINKD YouTube kanalıyla yakın zamanda yaptığı bir röportajda Bones, tepkinin çok büyük olduğunu itiraf etti.

“HAYATIMDA HİÇ ALMADIĞIM TEKLİFLER ALDIM”

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Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Richie Bones, kafatasına benzer yüz dövmesi nedeniyle Star Wars karakteri Darth Maul’e benzetiliyor. Yetişkinlere özel olarak tasarlanan bir platform olan OnlyFans’ta seksi fotoğraf ve videolarını satan Bones’in TikTok’ta binlerce takipçisi bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda cinsel organına dövme yaptırdığını açıklamasıyla hayranlarından ilginç teklifler aldığını dile getiren Bones, “Hayatımda hiç almadığım teklifler aldım. Bunlar inanılmazdı” dedi.

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Cinsellik konusunda hala kendisine ait kuralları olduğunu belirten Bones, “Cinsellik benim için bir dürtüden çok duyguları anlatıyor. Bu dövme cinsel ve ruhsal açıdan acıdan ne kadar zevk aldığımı görmemi sağladı. Bu dövmeleri yaptırma fikri eski bir kız arkadaşıma aitti. Oturup beraber şekillerine kadar verdik. Bir WİFİ sembolü, bir hançer ve kırkayak dövmeleri yaptırdım. WİFİ sembolü cinsel enerjiyi dışarı attığımı gösteriyor. Hançer ise bir yatak odası sembolü ve kırkayak ise tamamen beni anlatan bir hayvan” ifadelerini kullandı.

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