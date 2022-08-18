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Cinsel organına taktığı seks oyuncağını itfaiyeciler çıkarmak zorunda kaldı

Endonezya’nın Batı Cava bölgesinde yaşanan inanılmaz olayda D.L. isimli 55 yaşındaki adam, cinsel organına taktığı halkayı çıkaramadığı için itfaiyeyi aradı. Cinsel organına yapıştırdığı penis halkasıyla dört hafta boyunca yaşamak zorunda kaldı. Sonunda çektiği acılara dayanamadığı için ambulansı arayarak çıkarmalarını istedi. Titanyumdan yapılmış halkayı çıkaramayan sağlık ekibi ise itfaiyeden yardım istedi.

18 Ağustos 2022 Perşembe 10:45
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Cinsel organına taktığı seks oyuncağını itfaiyeciler çıkarmak zorunda kaldı


55 yaşındaki bir adam, cinsel organına taktığı penis halkası yüzünden zor anlar yaşadı. Titanyumdan yapılmış olan penis halkasını çıkaramadığı için dört hafta boyunca seks oyuncağıyla yapışık halde yaşamak zorunda kaldı. Utancından kimseye söyleyemediğini dile getiren adamın cinsel organından penis halkasını itfaiyeciler keserek çıkarmak zorunda kaldı.

55 yaşındaki D.L. yüzüğün cinsel organlarına verdiği büyük acıyla başa çıkamadığı için önce ambulansı aradı. Sağlık görevlileri ise itfaiyeyi arayarak destek istedi.

"BİRAZ ŞAŞIRDIK"

İtfaiye şefi Sudrajat şunları söyledi: "Acil bir çağrı aldık. Çıkarılması gereken şeyin penise takılan halka olduğunu öğrendiğimizde biraz şaşırdık. Yüzüğü neden yapıştırdığını bilmiyoruz. Neyse ki başarılı bir şekilde çıkardık. Yaklaşık 10 dakika sürdü"

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