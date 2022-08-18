Cinsel organına taktığı seks oyuncağını itfaiyeciler çıkarmak zorunda kaldı

55 yaşındaki bir adam, cinsel organına taktığı penis halkası yüzünden zor anlar yaşadı. Titanyumdan yapılmış olan penis halkasını çıkaramadığı için dört hafta boyunca seks oyuncağıyla yapışık halde yaşamak zorunda kaldı. Utancından kimseye söyleyemediğini dile getiren adamın cinsel organından penis halkasını itfaiyeciler keserek çıkarmak zorunda kaldı.

55 yaşındaki D.L. yüzüğün cinsel organlarına verdiği büyük acıyla başa çıkamadığı için önce ambulansı aradı. Sağlık görevlileri ise itfaiyeyi arayarak destek istedi.

"BİRAZ ŞAŞIRDIK"

İtfaiye şefi Sudrajat şunları söyledi: "Acil bir çağrı aldık. Çıkarılması gereken şeyin penise takılan halka olduğunu öğrendiğimizde biraz şaşırdık. Yüzüğü neden yapıştırdığını bilmiyoruz. Neyse ki başarılı bir şekilde çıkardık. Yaklaşık 10 dakika sürdü"