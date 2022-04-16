Cinsel organından çıktı: Tam 80 cm! Nedeni 'pes' dedirtti

Dünyanın dört bir yanında herkesi şaşkına uğratan birbirinden ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Bu sefer Endonezya’da yaşanan bir olay pes dedirtti. 34 yaşındaki Endonezyalı adam, mastürbasyon yaparken 80 cm uzunluğundaki teli penisine soktuktan sonra mesanesine sıkıştı. Acile koşan adam, 'cinsel zevk ve tatmin' için düzenli olarak kulaklık kablosunu cinsel organına soktuğunu itiraf etti.