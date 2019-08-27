Cinsel organından yaralanan adam tıp literatürüne girdi

Doktorlar, New York’a bağlı Bronx semtindeki bir hastaneye başvuran adamın vakasını ismini gizli tutmak kaydıyla hakemli bir tıp dergisinde yayınladı.

Raporu kaleme alan üroloji uzmanları, bundan sonra John adıyla anılacak şahsın yaralanmasının dünyada bir ilk olabileceğini belirtti.

Makalede ‘sol korpus kavernosum’da (ereksiyon sırasında kanı tutan süngerimsi doku) oluşan yaralanmanın daha önce kayda geçmediği aktarıldı.

‘Urology Case Reports’ dergisinde yayınlanan makaleye göre; kurşunla penis yaralanmaları şöyle dursun, cinsel organ travmaları sivil hayatta yaşanan travmaların ancak yüzde 1’ini oluşturuyor.

Dergide kullanılan röntgen görüntüleri, kurşunun penis ucundan nasıl çıktığını ve bacağa nasıl sağlandığını gösteriyor.

Üroloji uzmanları, ameliyata aldıkları John’un önce kanamasını durdurdu. Ardından fonksiyon kaybı yaşanıp yaşanmadığını görmek için ameliyat sırasında yapay ereksiyon testi yaptı.

Penisin oluşan hasar nedeniyle sola eğimli olduğu tespit edildi. Fakat altı hafta süren tedavi sonucu sağlıklı ereksiyon sağlandı.