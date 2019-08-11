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Cinsel Tacizden Tutuklanan İşadamı İntihar Etti

11 Ağustos 2019 Pazar 16:56
Cinsel Tacizden Tutuklanan İşadamı İntihar Etti

Cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan ve seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan ve dün hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein'in kendini asarak intihar ettiği açıklandı.

New York'ta bir hapishanede hücrede tutulan Epstein'ın intihar gözetiminde olmaması tartışma başlattı.

Epstein hakkında suç duyurusunda bulunmuş olanlar, Epstein'ın "suçlarıyla mahkemede yüzleşmeden" önce ölmüş olmasını öfkeyle karşıladı.

Epstein geçen ay kefaletle serbest kalma talebinin reddinin ardından hücresinde baygın halde bulunmuş ve görevliler Epstein'ın boynunda izler fark etmişti. Olayla ilgili olarak "intihar girişimi" soruşturması açılmıştı.

Milyarder işadamı, hakkında geçmişte açılan ve savcılık makamı ile uzlaşma ile sonlanan soruşturma ile ilgili tartışmalar yeniden başlamışken, 7 Temmuz'da tutuklanmıştı.

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