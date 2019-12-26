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Cinsiyeti öğrenmeye gittiler ama… Gözlerine inanamadılar!

İskoçya'da bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek isteyen bir çift, ultrasondaki görüntü karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

26 Aralık 2019 Perşembe 11:58
Cinsiyeti öğrenmeye gittiler ama… Gözlerine inanamadılar!

İskoçya’nın Glasgow şehrinde yaşayan Tom Dowie ve Caitlin Welsh çifti, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için doktora gitti.

19 haftalık hamile olan Welsh kontrole alınırken, Dowie ise o anları görüntülemek için kamerasına sarıldı.

Ultrasonda bebeğin görüntüsü ortaya çıktığında çift gözlerine inanamadı. Rock müzikle özdeşleşmiş el hareketini yapan bebek, adeta babasına mesaj gönderdi.

Çiftin, Freya adında bir kızları bulunuyor.

Sıkı bir Rock müzik hayranı olan 29 yaşındaki Tom, sıra dışı görüntü karşısında gözyaşlarını tutamazken, işlemi gerçekleştiren doktor daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi.

Bebeğin cinsiyetinin sürpriz olarak kalmasına karar veren çift, ultrason görüntüsünü ise fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Çift, söz konusu görüntüyü sosyal medyada da paylaşırken, görüntü binlerce kez paylaşıldı.

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