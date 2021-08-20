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Çip tedarik sorunu devam ediyor: Toyota, 27 üretim bandını geçici durduracak

Toyota Motor, çip tedarik sorunu sebebiyle gelecek ay Japonya'daki 14 tesisindeki 27 üretim bandını 3 hafta süreyle durduracak.

20 Ağustos 2021 Cuma 09:46
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Çip tedarik sorunu devam ediyor: Toyota, 27 üretim bandını geçici durduracak

Üretici firmaların, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası küresel düzeyde imalat ve tedarik sıkıntıları devam ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, çip tedarik sorunu nedeniyle firma ülke içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını geçici durduracak.

Japon firma bu uygulamanın, daha önce açıklanan aylık üretim oranlarında yüzde 40 düşüşe neden olacağını bildirdi.

3 hafta süreli durdurmanın Yaris compact, Prius hibrit ve RAV4 modellerini etkileyeceği kaydedildi.

Öte yandan firma, Tayland ve Vietnam dahil Güney Asya ülkelerinde bulunan üretim tesislerinin, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle yedek parça sıkıntısı çektiğini bildirdi.

Son Güncelleme: 20.08.2021 16:24
Anahtar Kelimeler:
ToyotaÇip TedarikÇip Tedarik Sorunu
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