Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...

Çipras: ‘Gerekirse Erdoğan’ı ararım’

YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras, Doğu Akdeniz’deki tüm gelişmelere rağmen Türkiye ile iletişim kanallarını açık tuttuklarını ve gerekli gördüğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aramaktan çekinmeyeceğini söyledi.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:43
Çipras: ‘Gerekirse Erdoğan’ı ararım’

Ülkede, 7 Temmuz’da yapılacak erken genel seçimler öncesi basına konuşan Çipras “Çatışmaya beş kalayız diye bir durum yok. Doğu Akdeniz’de yaşananlar önceden beklediğimiz senaryolardır. Eğer gerekli ise ve eğer stratejik açıdan da yararlı olacaksa Erdoğan’ı ararım. Elbette ararım” dedi. Türkiye’nin bölgede tek başına kaldığını, buna karşı, Yunanistan’ın çok güçlü ittifaklar kurduğunu öne süren Çipras, “Yunanistan ve Kıbrıs (Rum kesimi) AB üyeleridir. Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi (Rumların Doğu Akdeniz’de tek taraflı ilan ettikleri bölge) aynı zamanda AB’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’dir. Türk-Yunan sınırları aynı zamanda Türkiye-AB sınırlarıdır. Ayrıca, İsrail de Yunanistan’ın müttefikidir. ABD ise eskiye kıyasla tavrını (Yunanistan lehine) değiştirmiştir” şeklinde konuştu. Çipras, “Yavuz” gemisi, Yunanistan’ın kendisine ait olduğunu iddia ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de (Meis adası ile Rumların ilan ettiği bölge arasında) sondaj çalışmalarına başlarsa ne tepki gösterecekleri sorusuna da “Türkiye’nin böyle bir şeyi yapmayacağına inanıyorum. Planımız var. Yapmasına izin vermeyeceğiz” cevabını verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ÇiprasErdoğanıArarımHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mehmet erfakiroglu 2019-06-20 11:21:24

ulan cipras bunlara bello turko dediginizi unutuyorsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Fas kıyılarında bot battı! 22 ölü
Fas kıyılarında bot battı! 22 ölü
Avusturya'da 71 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçılarına ömür boyu hapis
Avusturya'da 71 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçılarına ömür boyu hapis
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Kuzey Kore'ye gitti
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Kuzey Kore'ye gitti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim