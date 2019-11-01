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Çipras’tan suçlama: Türk-Yunan sorunu haline getiriyorsunuz

Yunanistan'da, hükümetin hazırladığı göçmenlerle ilgili yeni önlemler içeren yasa tasarısı parlamentoda onaylandı. Oylama öncesi mecliste sert tartışmalar yaşandı. Ana muhalefet lideri Çipras, hükümeti göçmen meselesini "Türk-Yunan" sorunu haline getirmekle suçladı.

01 Kasım 2019 Cuma 11:49
Çipras’tan suçlama: Türk-Yunan sorunu haline getiriyorsunuz

Ülkede bulunan göçmenlerle ilgili yeni yasal çerçeve oluşturmak ve iltica talebi reddedilenlerin Türkiye’ye iadelerini hızlandırmak amacıyla hazırlanan tasarı, parlamentoda 5 gün süren tartışmaların ardından yapılan oylamada oy çoğunluğuyla kabul edildi.

“Uluslararası Koruma ve Diğer Hükümler Hakkında” adı altında hazırlanan yeni kanun, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında, Türkiye’ye iadeleri hızlandıracak yeni bir iltica sistemi oluşturulması, Ege Denizi’nde düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesine yönelik kontrollerin sıklaştırılması, göçmenlerin tespiti için polis kontrollerinin yoğunlaştırılması, iltica işlemlerinin kısaltılması ve başvuruları reddedilenlerin temyiz başvurularıyla ilgili yerel idari mahkemelere karar yetkisi tanınması gibi hükümler içeriyor.

Kanunda ayrıca, yeni yasal çerçeve kapsamında Ege adalarından 20 bin göçmenin anakarada oluşturulacak yeni kamplara taşınması, tutuldukları kamplarda yasa ve kurallara uymayan göçmenlerin iltica hakkından mahrum edilmesi ve iltica talebi reddedilen göçmenlerin geri gönderilebileceği “güvenli kaynak ülkeler” ve “güvenli üçüncü ülkeler” listesi oluşturulmasına ilişkin maddeler de yer alıyor.

ÇİPRAS’TAN HÜKÜMETE SUÇLAMA

Bu arada, parlamentoda oylama öncesinde hükümet ve muhalefet kanadı arasında sert tartışmalar yaşandı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, ekonomik göçmenlerle mültecilerin ve göçmen meselesinin, Avrupa boyutuyla iltica hakkına ilişkin kuralların ayırt edilmesi gerektiğini ifade ederek, tasarının kanunlaşmasıyla bu konudaki büyük bir boşluğu dolduracağını söyledi.

Ana muhalefet Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras ise, hükümetin göçmen meselesini uluslararası bir mesele olmaktan çıkarıp Türk-Yunan sorunu haline getirdiğini ifade ederek, söz konusu kanunun pratikte uygulanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Öte yandan, başkent Atina’da, Sintagma Meydanı’nda yeni göçmen yasasına itiraz eden bazı solcu gruplar ve çeşitli gönüllü yardım kuruluşları tarafından protesto gösterileri düzenlendi. (AA)

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Çipras
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