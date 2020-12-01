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CNN, Çin'den sızan gizli koronavirüs salgını belgelerini yayınladı

CNN, Çin'in Hubei eyaleti Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden sızan 117 sayfalık gizli belgeleri ele geçirdi. Belgelerde, Çin’in salgınla ilgili dünya ile çok daha iyimser veriler paylaştığı ifade edildi.

01 Aralık 2020 Salı 11:35
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CNN, Çin'den sızan gizli koronavirüs salgını belgelerini yayınladı

ABD medyasından CNN’in elde ettiği ve içeriklerinin doğruluğunu CNN adına inceleyen 6 bağımsız uzman tarafından doğrulanan 117 sayfalık gizli belgelerde, Çin hükümetinin Hubey eyaletinde salgının yayılma aşamalarını yanlış yönettiği, dünya ile içerideki durumdan çok farklı olan daha iyimser veriler paylaştığı ifade edildi. Ayrıca ele geçirilen belgelerde Çin’in sağlık sistemindeki yetersizlikler de ele alındı.


Belgelerde öne çıkan bulgularda şu ifadeler yer aldı:


-Çinli yetkililer dünyaya, içerideki durumdan çok daha farklı olan daha iyimser veriler verdi


- Çin sisteminin koronavirüs vakalarını teşhis etmesi ortalama 23 gün sürdü


-Testlerdeki başarısızlıklar nedeniyle çoğu kişinin testi negatif çıktı ve bu durum 10 Ocak’a kadar devam etti


- İç denetimlerde, yetersiz fonlama, yetersiz personel, zayıf moral ve bürokratik yönetim modellerinin, Çin'in erken uyarı sistemini engellediği ortaya çıktı.


- Aralık ayı başlarında Hubey bölgesinde büyük ve daha önce açıklanmayan bir grip salgını meydana geldi.

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