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CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu

Afganistan'da kısa sürede içinde hızla ilerledikten sonra Kabil'i de ele geçiren Taliban, etkisini artırıyor.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 22:40
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CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu

Dünyanın dört gözle takip ettiği Afganistan'da Taliban etkisini giderek hissettiriyor. Kadınlara yönelik baskıların artması beklenen ülkede yayın yapan CNN'in muhabiriClarissa Ward de Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu.

Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsüyle sundu

"AFGANİSTAN'DA HAYAT TUHAF"

Taliban kontrolündeki Afganistan'da hayatı "Tamamen tuhaf" şeklinde nitelendiren Ward, 6 milyon insanın yaşadığı Kabil'in birkaç saat içinde alındığını söyledi.

Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsüyle sundu

AMERİKAN SİLAHI TAŞIYORLAR

CNN muhabiri, ABD Elçiliği binasının önünde toplanan Taliban üyelerinin yanından yaptığı yayında, bazılarının Amerikan silahı taşıdığını ve "adaleti sağlamak istediklerini, kimsenin endişe etmemesi gerektiğini" söylediğini belirtti.

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