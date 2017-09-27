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Çocukken yuttu, 40 yıl sonra ciğerinden çıkarıldı!

İngiltere'de doktorlar, öksürük şikayetiyle hastaneye gelen bir kişinin ciğerlerinden oyuncak trafik konisi çıkardı. Hastanın cismi 40 yıl önce, çocukken yuttuğu anlaşıldı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:43
Çocukken yuttu, 40 yıl sonra ciğerinden çıkarıldı!

BCC Türkçe'nin British Medical Journal'da yayınlanan bir rapordan aktardığına göre, hastanın on yıllar boyunca hiçbir sağlık sorunu çekmeden yaşadığı fakat son dönemde öksürmeye başladığı aktarıldı.

Doktorlara göre trafik konisini erken yaşta yutması, gelişmekte olan ciğerlerinin bu yabancı maddeye uyum sağlayarak şekil değiştirmesini sağladı.

ocukların ciğerlerine oyuncakların kaçması sıra dışı bir durum değil. Fakat oyuncaktan kaynaklanan semptomların bu kadar uzun süre sonra ortaya çıkması 'eşine rastlanmamış bir durum'.

Doktorlar trafik konisinin çıkarılmasının ardından hastanın öksürük şikayetinin azaldığını, ciğerlerinin de önemli ölçüde iyileştiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 27.09.2017 11:01
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