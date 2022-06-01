Çocuklara böcekten üretilen karışımı yedirecekler!

Çocuklara böcek ve bitki bazlı proteinlerin karışımından elde edilen VeXo adlı bir ürün sunulacak.



Independent Türkçe'de yer alan habere göre üründe cırcır böceği, çekirge, ipekböceği, çekirge ve yemek kurdu gibi 'alternatif protein' kaynakları yer alıyor.

Çocuk ve gençlerin alternatif protein kaynaklarına dair bakış açılarını ve deneyimlerini ayrıntılı incelemek isteyen araştırmacılar, proje kapmsamında anketler ve röportajlar da gerçekleştirecek.

Uzmanların öğretmenlerle işbirliği içinde yürüteceği projede 5 ila 11 yaşındaki çocukların böcek bazlı gıdayı tatmaya istekli olacağı umuluyor.

Araştırma ekibinin başında ise Birleşik Krallık’taki Cardiff Üniversitesi'nden Christopher Bear var.

Bear, 'Çocukların alternatif proteinleri geleceğin gıda ürünleri olarak değil, şu anda var olan, gerçek şeyler olarak düşünmesini istiyoruz' diye konuştu:

Bu nedenle bu gıdalardan bazılarını denemek araştırmanın odak noktası.

Araştırmaya dahil edilen okullardan Roch Topluluğu İlkokulu’nun müdürü Carl Evans ise konuyu "önemli" bulduğunu ama çocukların konuyu anlamlandırmasının zor olacağını söyledi.



Yenilebilir böcekler şu anda gıda piyasasında büyük yer kaplamıyor. Ancak araştırmacılar, bu hayvanların dünya genelinde yaklaşık 2 milyar insanın beslenme alışkanlıklarının bir parçası olduğunu söylüyor.

Baş araştırmacı Bear, 'Bunların çoğu, dünyanın bazı bölgelerinde uzun süredir devam eden mutfak geleneklerinin parçası' dedi.

Önceki araştırmalar 9 milyon Avrupalı tüketicinin 2019'da böcek yediğini ortaya koymuştu.

Gıda ve Yem için Böcekler Platformu, bu sayının 2030’a kadar 390 milyona çıkacağını tahmin ediyor.

Bristol'deki West of England Üniversitesi'nde görev alan ve araştırma ekibinin parçası olan Verity Jones da böceklerin kalıntı ve parçalarının gündelik gıdaların çoğuna zaten karıştığını ifade etti.

'Herkes her gün böcek yiyor' diyen Jones, şöyle devam etti:

Her 100 gram çikolatada 30 parçadan fazla böcek var. Ekmek, meyve suları, şerbetçiotu… Adını siz koyun, böcek yiyorsunuz.