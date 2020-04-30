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Çocuklarda görülen yeni sendromda KOVİD-19 şüphesi

Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen ve aralarından İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen yeni bir sendromun, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olmasından endişe ediliyor.

30 Nisan 2020 Perşembe 08:45
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Çocuklarda görülen yeni sendromda KOVİD-19 şüphesi

Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen ve aralarından İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen yeni bir sendromun, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olmasından endişe ediliyor.

Varlığı, İngiliz Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) doktorlara yolladığı bilgi notuyla kamuoyuna yansıyan sendrom, çocuklarda kendisini yüksek ateş, düşük tansiyon, kızarıklık ve solunum güçlüğü gibi belirtilerle gösteriyor.

Kalbi ve damarları etkileyen sendrom, benzer belirtilerle bilinen Kawasaki hastalığına benzetilirken, hastaların bir kısmında Kovid-19 tespit edilmesi, yeni sendromun mevcut salgınla bağlantılı olabileceği kuşkusunu beraberinde getirdi.

TOPLAM VAKA 100'E YAKLAŞTI

NHS verilerine göre vakalar, "sitokin fırtınası" olarak bilinen, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisiyle ortaya çıkan sendroma benzer özellikler de gösteriyor. Çoğu durumda virüsün kendisinden ziyade, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi, hayati tehlike teşkil ediyor.

Sendrom, İngiltere'de şu ana kadar 19 çocukta tespit edilirken, hayatını kaybeden çocuk bulunmuyor.

İngiltere'nin ardından aralarında İtalya, İspanya, ABD, İsviçre, Belçika ve Fransa'nın da yer aldığı bir dizi başka ülkede de ortaya çıkan yeni sendromda, şu ana kadar bilinen vaka sayısı 100'e yaklaştı.

FRANSA

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, ülkede 15 çocukta sendromun tespit edildiğini bildirdi.

Çocuklardan bazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını söyleyen Veran, sendromun Kovid-19'la bağlantısı olup olmadığını araştırdıklarını kaydetti.

Belçikada da 10 vaka bildirilirken, vakaların bir kısmında yine Kovid-19 tespit edildi.

DSÖ'NÜN GÜNDEMİNDE

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 konusundaki teknik yöneticisi Dr. Maria Van Kerkhove de yaptığı açıklamada, yeni sendromun varlığını doğrularken, klinik şebekeleri aracılığıyla sendromun mercek altına alındığını kaydetti.

Küresel klinisyen şebekesini, yeni sendrom konusunda tetikte olmaya ve sistematik bilgi toplamaya çağırdıklarını belirten Kerkhove, "Ancak sendrom çok ender görünüyor." ifadesini kullandı.

DSÖ yetkilileri de Kovid-19'un çocuklarda kendisini hafif belirtilerle gösterdiğini ve virüsten etkilenen çocukların tamamen iyileştiğinin altını çiziyor.

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