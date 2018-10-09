Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96732
ALTIN
233.302
DOLAR
6.1073
STERLİN
8.0224
EURO
7.0114
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
Facebook'un rakibi Google Plus kapatılıyor!
Google Plus kapatılıyor!
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...
NASA'dan Uyarı: Uzay Çağının Rekor Soğuklarına Hazır Olun
NASA'dan Uyarı
Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik
Instagram değişti!

Çocuklarda "oyun çağı" tarih oluyor

Kanada'da yapılan araştırmaya göre, oyun çağı olarak kabul edilen 8-12 yaş grubundaki çocukların üçte ikisi fiziksel aktivite, oyun oynamaya yönelik temel hareket becerileri, bilgi ve motivasyondan yoksun büyüyor.

09 Ekim 2018 Salı 17:14
Çocuklarda "oyun çağı" tarih oluyor

Ottawa Üniversitesine bağlı Doğu Ontario Çocuk Hastanesi (CHEO) Araştırma Enstitüsündeki bir grup araştırmacı tarafından yürütülen ve üç yıl boyunca Kanada genelinde 8-12 yaş arası 10 bin 34 çocuğun izlendiği çalışmanın sonuçları, Springer Nature ve BMC Public Health isimli bilimsel dergilerde yayımlandı.

Çalışmada izlenen çocukların sadece üçte birinin, temel bir fiziksel etkinlik düzeyi olarak düşünülen kriterleri karşıladığı, geri kalan üçte ikisinin, top atma veya basit aerobik testlerde bile beklentilerin altında performans sergilediği, oyun oynama becerilerinden yoksun olduğu ve yeterli fiziksel aktivitesinin bulunmadığı belirlendi.

CHEO Araştırma Enstitüsü Sağlıklı Aktif Yaşam ve Obezite Araştırmaları Direktörü Dr. Mark Tremblay, çalışmanın sunumunda yaptığı açıklamada, bu durumun çocukların sağlıkları üzerinde büyük etkileri olabileceğine dikkati çekti.

Dr. Tremblay, "Bugün çocukların eskiden olduklarından daha az aktif olduklarını biliyoruz. Eskiden olduğundan daha az uyuyorlar. Eskiden olduğundan daha ağırlar. Eskiden olduğundan daha yerleşik değiller." ifadesini kullandı.

"ÇOCUKLAR ZATEN DIŞARI ÇIKMIYOR"

Bu alanda "fiziksel okuryazarlık" şeklinde yeni bir ölçüt olduğuna işaret eden Tremblay, oyun çağındaki çocukların fiziksel aktivite ve yeterlilik seviyelerinde dramatik bir düşüş olduğunu vurguladı.

Ebeveynlerin, yakın bir gelecekte 'git dışarda oyna' dedikleri çocuklarının, "Dışarıda ne yapabilirim ki?" cevabıyla karşılaşacaklarını belirten Tremblay, "Muhtemelen ömrü boyunca ağaçlara hiç tırmanmayan çocuklar olacak. Benzer şekilde bisiklete binmeyi asla öğrenemeyen bir çocuk, kısıtlı sayıda eğlence fırsatı bulan çocuklar." ifadesini kullandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
çocuklarOyun çağıKanadaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venezuela’da yıllık enflasyon yüzde 489 bin oldu
Venezuela’da yıllık enflasyon yüzde 489 bin oldu
Meksika'da bir çift 20 kadını öldürdüklerini itiraf etti
Meksika'da bir çift 20 kadını öldürdüklerini itiraf etti
IMF, Türkiye dahil birçok ülkeye ilişkin büyüme beklentilerini düşürdü
IMF, Türkiye dahil birçok ülkeye ilişkin büyüme beklentilerini düşürdü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim