Künye
Kıbrıs 25
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel saldırı
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel...
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edildi
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da...

Çocuklarını nehir kenarına terk ettiler

Kuzey Amerika'daki Rio Grande Nehri'nde devriye gezen askerler, terk edilmiş iki çocukla karşılaştı. Çocukların yanına iliştirilen notta Honduraslı kardeşler yazması dikkat çekerken, polis merkezinden yapılan açıklamada ''Terk edilen çocukların olduğunu bilmek yürek parçalayıcı ve sinir bozucu'' denildi.

16 Eylül 2021 Perşembe 12:59
588 Okunma
Çocuklarını nehir kenarına terk ettiler

ABD Sınır devriyeleri Rio Grande Nehri kenarında terk edilmiş, kardeş oldukları tahmin edilen iki çocukla karşılaştı. Biri yeni yürümeye başlayan, diğeri de pusette bulanan bebeğin ne zamandır burada oldukları ise bilinmiyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma askerleri çocukları fark etmelerinin tamamen tesadüf olduğunu belirterek, çalıların arasında renkli bir şeyler görmeleri üzerine bu alana yaklaştıklarını belirttiler.

HONDURASLI KARDEŞLER

Yakına geldiklerinde ise 2 yaşlarında bir çocuk ve pusette yer alan 3 aylık bir bebekle karşılaştıklarını ifade ettiler. Çocuklarla birlikte bırakılan bir notta ise Honduraslı kardeşler yazması dikkat çekti.

Çocukların, Teksas, Uvalde'deki bir Sınır Devriye karakoluna götürüldüğü belirtildi. Polis merkezinden yapılan açıklamada, ''Pişmanlık duyulmadan, endişe duymadan terk edilen bu çocukların olduğunu bilmek yürek parçalayıcı ve sinir bozucu'' denildi.

Son Güncelleme: 16.09.2021 13:39
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Amerika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ’den iyi haber
DSÖ’den iyi haber
Tam 1 yıl boyunca cinsel ilişkiye giymeyen TikTok kullanıcısı, hamile olduğunu söyledi!
Tam 1 yıl boyunca cinsel ilişkiye giymeyen TikTok kullanıcısı, hamile olduğunu söyledi!
Baş ağrısı geçmediği için kendi idrarını içen Carrie Steele’nin yöntemi pes dedirtti
Baş ağrısı geçmediği için kendi idrarını içen Carrie Steele’nin yöntemi pes dedirtti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim