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Çocuklarını vegan olarak besleyen çifte 18'er ay hapis cezası

Avustralya'da bebeklerini vegan ürünlerle besleyerek "çocuklarının yetersiz beslenmesine neden olmakla" suçlanan bir çift, 18'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:41
Çocuklarını vegan olarak besleyen çifte 18'er ay hapis cezası

Ancak çiftin hapse girmeyeceği ve 300'er saat toplum hizmeti yapacakları açıklandı.

Mahkeme kayıtlarına göre, kız çocuğu 19 aylıkken 4 kilo 890 gramdı ve 3 aylık gibi görünüyordu.

Çocuğun protein eksikliği nedeniyle dişleri de henüz çıkmamıştı.

Sydney'de görülen davada yargıç çifti sorumsuz davranarak çocuklarını uygunsuz şekilde beslediğini ve bebeğin gelişimini engellediğini söyledi.

Ailesinin ağırlıklı olarak yulaf, patates, tost ve pirinç yedirdiği çocuk Mart 2018'de fenalaşınca annesi ambulans çağırmıştı.

Konuşamıyor, oturamıyordu

Bebek daha sonra aileden alınmış ve sosyal hizmetler kurumunun gözetimine verilmişti.

Doktorlara göre bebek hastaneye getirildiğinde dudakları morarmış, kan şekeri düşmüş ve kasları da esnekliğini yitirmişti.

Bebeğin bakıcısı Mayıs ayındaki ifadesinde çocuğun henüz konuşamadığını, oturamadığını, tek başına yemek yiyemediğini ve oyuncaklarıyla oynayamadığını söylemişti.

Küçük kız şu anda 3 yaşında.

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