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Çok ender bulunuyordu, Ruslar çıkardı

Rus mücevher şirketi Alrosa 27.85 karatlık pembe elmas buldu. Şirketin elması komple mi satacağı yoksa kesip mücevher yapımında mı kullanacağı henüz belli değil.

22 Eylül 2017 Cuma 17:05
Çok ender bulunuyordu, Ruslar çıkardı

Rus mücevher şirketi Alrosa 27.85 karatlık pembe elmas çıkardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre bir badem büyüklüğündeki elmas göz kamaştırıyor.

Russia Today’in haberine göre; Alrosa sözcüsü Evgeny Agureev’in, “Bulduğumuz taş çok değerli. Her zaman müzayedelerde ilgi odağı olacak bir ürün. Eğer şirket elması kesip mücevher yapımında kullanmak isterse Şirket tarihimizin en pahalı takıları bu elmastan yapılacak” diye konuştu.

Geçen Şubat ayında Rusya’da 1.5 milyon dolar değerinde 122 karatlık elmas bulunmuştu.

60 karatlık bir pembe elmas geçen şubat ayında 70 milyon dolara satılmıştı.

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