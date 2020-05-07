"Çok önemli bulgular keşfettim" dedi ve vuruldu!

Coronavirüs salgını başladığından bu yana virüse yönelik araştırmalar sürüyor. ABD'de bir üniversitede coronavirüsü araştıran Çinli bilim insanı hakkında korkutan bir haber geldi. Coronavirüse karşı çok önemli bulgular keşfettiğini ifade eden bilim insanı evinde önü bulundu.

ABD'de coronavirüse karşı önemli çalışmalar yaptığını dile getirilen bilim insanının kurşunlara hedef olması olay yarattı.

Yeryüzünü kasıp kavuran corona virüsün ortaya çıktığı Çin ile ABD arasında açık bir savaş başlarken, korkunç bir cinayet dünya gündemini alt üst etti.

Çin'de daha önce corona virüs salgınını dünyaya aktaran birçok gazeteci ve doktor gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Ancak bu kez ABD'de bir üniversitede corona virüsü araştıran Çinli bilim insanı Dr. Bing Liu, "Çok önemli bulgular keşfettim" dedikten kısa süre sonra evinde öldürüldü.

Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan 37 yaşındaki saygın bilim insanının, evinde kurşunlara hedef olduğu bildiriliyor. Dedektifler, saldırgan Hao Gu'nun Bing Liu'yu baş, boyun ve gövdesinden vurduktan sonra evin dışındaki bir araçta intihar ettiğini açıkladı.

Pittsburgh Post-Gazette, Dr. Bing Liu'nun Cumartesi öğleden sonra öldürüldüğü sırada eşinin evde olmadığını bildiriyor. Bilim insanının yakın arkadaşlarına corona virüs keşfini anlattıktan sonra vurulması sosyal medyayı çalkaladı. Bazı kullanıcılar, cinayetin ilaç şirketleri tarafından işlendiği yorumlarını yazdı.

Üniversitede çalışan Dr. Ivet Bahar da, "Liu kısa bir süre önce Covid-19 ile ilgili çalışmalarını başlatmıştı. Bazı net sonuçlar elde etmeye başlamıştı" dedi.

Pittsburgh Üniversitesi, cinayetin ardından "Üretken bir araştırmacı ve takdir edilen meslektaş Bing Liu'nun trajik ölümünden derin bir üzüntü duyuyoruz. Üniversite; bu zor dönemde Liu'nun ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına en derin taziyelerini iletiyor" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, doktorasını Singapur'da yaptıktan sonra ABD'nin en prestijli üniversitelerinden Carnegie Mellon Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan Çinli Dr. Bing Liu'nun, olağanüstü bir araştırmacı olduğununu vurguladı.

Üniversitenin Hesaplama ve Sistem Biyolojisi Bölümü'ndeki meslektaşları ise Bing'in, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun altında yatan hücresel mekanizmaların ve bunların komplikasyonlarının hücresel temelini anlamaya yönelik yapılan araştırmada çok önemli bulgular elde etmek üzere olduğuna dikkati çekti.

Çinli doktorun evinde öldürülmesi, önceki kayıpları hatırlattı. Hubei eyaletine bağlı Wuhan'da insanlara bulaşan corona virüs tehlikesini fark edip diğer sağlık çalışanlarını uyaran Dr. Ai Fen, hastane yönetimini eleştiren bir röportaj verdi.

Röportajın ardından Avustralya'da yayımlanan '60 Dakika Avustralya' isimli televizyon programı, doktorun Weibo heabından yaptığı bir paylaşımı alıntıladı.

Televizyon programının ekrana gelmesiyle, Dr. Ai Fen ortadan kayboldu. Uzmanlar, doktorun tutuklanmış olabileceğini tahmin ediyor. Wuhanlı doktor, 'SARS coronavirus' etiketli bir hasta raporunun resmini paylaştıktan sonra 'benzeri görülmemiş sert bir kınama' ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Fotoğaf sosyal medyada geniş çapta yankı bulmuş ve ölümcül virüs hakkında ilk uyarıyı yapan diğer bir Çinli doktor Li Wenliang tarafından paylaşılmıştı.

Salgının en başında, ilk defa dünyaya duyuran yurttaş gazetecilerden de bir daha haber alınamadı. Giyim mağazasında satış danışmanı olan Fang Bin, Wuhan Hastanesi önünde çektiği videoda en az sekiz ceset torbası olduğunu söylemişti.

Bin, internette tanınır hale gelmesini sağlayan 40 dakikalık bu videoyu yayınladıktan iki hafta sonra ortadan kayboldu.

Çin'de ayrıca sansürlenen salgın haberlerini kurdukları bir platformda yayımlayan Pekin merkezli üç internet aktivisti de Nisan ayında kayıplara karışmıştı. Pekin polisi, daha sonra yaptığı açıklamada Chen Mei, Cai Wei ve Wei'nin Tang soyadlı kız arkadaşının 'rahatsızlık yaratmak ve kamu düzenini bozmak' suçlarından gözaltına alındığını açıkladı.

Çin rejiminin kapattığı aktivistlerin sahibi olduğu Terminus2049 adlı internet sitesinde, Wuhan sakinlerinin kişisel tanıklıkları, Dr. Ai Fen ile röportaj gibi birçok hassas corona virüs haberi yer alıyordu.