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çöken kil ocağındaki 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde bir kil ocağının çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

02 Aralık 2022 Cuma 22:05
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çöken kil ocağındaki 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı



Hindustan Times'ın haberine göre, Chhattisgarh'ın Bastar bölgesindeki Malgaon köyünde yer alan beyaz kil ocağı çöktü.

Köylülerin ihbarıyla gelen ekiplerce ocakta arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu ocakta 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Yaralanan 4 kişiden biri de kaldırıldığı hastanede öldü.

Olayda ölen 6 kişiden 5'inin kadın olduğu belirtildi.

Emniyet yetkilileri, ocağın köylülerin toprağı kazdığı sırada çöktüğünü söyledi.

Yerel yetkililer, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.

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