çöken kil ocağındaki 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hindustan Times'ın haberine göre, Chhattisgarh'ın Bastar bölgesindeki Malgaon köyünde yer alan beyaz kil ocağı çöktü.
Köylülerin ihbarıyla gelen ekiplerce ocakta arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu ocakta 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Yaralanan 4 kişiden biri de kaldırıldığı hastanede öldü.
Olayda ölen 6 kişiden 5'inin kadın olduğu belirtildi.
Emniyet yetkilileri, ocağın köylülerin toprağı kazdığı sırada çöktüğünü söyledi.
Yerel yetkililer, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.