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Corona virüs ağaçlardaki polenler aracılığıyla en az 20 metre uzağa yayılıyor

Yeni bir araştırma, ağaçlarla yayılan polenlerin corona virüs parçacıklarını yalnızca bir dakika içerisinde 20 metre uzağa taşıdığını ortaya koydu. Bilim insanları aynı zamanda bu durumun pandeminin ilk dalgası sırasında Covid-19’un daha fazla insana yayılmasının nedenlerinden biri olduğunu keşfetti. Araştırmacılar, polen mevsimin yaşandığı aylarda 2 metrelik sosyal mesafenin yeterli olmadığını vurguladı.

25 Haziran 2021 Cuma 08:32
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Corona virüs ağaçlardaki polenler aracılığıyla en az 20 metre uzağa yayılıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yer alan Lefkoşa Üniversitesi’nden araştırmacılar, havadaki farklı parçacıkların corona virüsün yayılmasına nasıl katkıda bulunduğunu simüle etmek için bir model oluşturdu. Ardından, Covid-19 enfeksiyon oranları ile polen yoğunluğu arasında doğrudan bir ilişki bulundu. 

"İLK KEZ GÖSTERİYORUZ"

Araştırmanın başyazarı Dr. Dimitris Drikakis, "Bildiğimiz kadarıyla, modelleme ve simülasyon yoluyla, havadaki polen mikro taneciklerinin hafif bir esinti ile nasıl taşındığını ve açık havada kalabalığın hava yoluyla virüs bulaşmasına nasıl katkıda bulunduğunu ilk kez gösteriyoruz" dedi.

Physics of Fluids'te yayınlanan araştırma için ekip, mikroskobik parçacıkların virüsün yayılmasında oynadığı rolü araştırmak için bir model oluşturdu. Model, yaklaşık 10 kişilik daha küçük grupları ve yaklaşık 100 kişilik daha büyük grupları simüle etti. Araştırmacılar,  grubun rastgele üyelerinin Covid-19  olduğunu ve virüs parçacıkları saldığını varsaydı.

SADECE BİR DAKİKA İÇİNDE TÜM GRUPLARA YAYILDI

Ardından uzmanlar, ABD'deki "tipik bir bahar gününün" sıcaklıkları, rüzgar hızı ve nemi ile havada dolanan yaklaşık 10 bin polen bulutunu modele ekledi. Söz konusu polen bulutlarının  tüm gruplardan geçmesi sadece bir dakika sürdü. Bilim insanları her bir polen tanesinin yüzlerce corona virüs parçacığı taşıyabileceğini söyledi. 

Çalışmanın yazarlarından Dr. Talib Dbouk, “Önemli zorluklardan biri, tamamen gerçekçi bir olgun söğüt ağacı ortamının yeniden oluşturulmasıydı. Buna binlerce ağaç yaprağı ve polen tanesinin, yüzlerce gövde ve ağaçtan yaklaşık 20 metre uzaklıkta 100 kişilik bir kalabalığın gerçekçi bir şekilde toplanması dahil edildi” dedi.

İKİ METRELİK SOSYAL MESAFE POLEN MEVSİMİNDE YETERLİ DEĞİL

Simülasyon, polenlerin corona virüsü en az 20 metre uzaya taşıyabileceğini ve polen oranın yüksek olduğu bölgelerde iki metrelik sosyal mesafenin yeterli olmayacağını ortaya koydu.

POLENLERİN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELERDE DAHA YÜKSEK VAKA ORANLARI GÖRÜLDÜ

Ekip ayrıca, ABD’nin Ulusal Alerji Haritası’nda yüksek polen konsantrasyonuna sahip olduğu düşünülen alanlarda daha yüksek Covid-19  yayılımı görüldüğünü söyledi. Simüle edilmiş bulgularının potansiyel gerçek dünya kanıtını sağladığını da buldu.

Öte yandan, dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 180 milyon aşkın insan enfekte olurken yaklaşık 4 milyon kişi yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme: 25.06.2021 16:49
Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsPolen
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