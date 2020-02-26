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Corona virüs bir ülkeye daha sıçradı

Corona virüsü yayıldığı en son ülke Pakistan oldu.

26 Şubat 2020 Çarşamba 20:17
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Corona virüs bir ülkeye daha sıçradı

Yeni tip corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Son verilere göre dünya genelinde 81 bini aşkın kişi yakalanmış durumda. Ölü sayısı da 2 bin 769'a yükseldi. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde görevli 2 hemşire virüsle mücadele için diğer ülkelerin sağlık çalışanlarından yardım talep etti. Virüsün yayıldığı ülke ve bölgelerin sayısı ise 40'ı geçti. Corona virüsü yayıldığı en son ülke Pakistan oldu.

PAKİSTAN'DA İLK VAKALAR TESPİT EDİLDİ

Pakistan'da ilk kez yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakaları görüldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyon nüfuslu ülkede ilk kez iki kişide Covid-19 tespit edildiğini duyurarak, her iki vaka için belirlenen standartların uygulandığını kaydetti. Bu iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Mirza, "Paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 26.02.2020 22:06
Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsüPakistanİranÇinWuhan
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