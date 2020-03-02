Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

Corona Virüs hava kirliliğini azalttı

NASA tarafından paylaşılan uydu fotoğraflarına göre, Corona virüs salgını hava kirliliğini azalttı.

02 Mart 2020 Pazartesi 09:57
312 Okunma
Corona Virüs hava kirliliğini azalttı

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs salgını binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgın Çin'de ilginç bir haber ile gündemde. 
  
Virüs, dünya ekonomisine oldukça ağır hasarlar veriyor. Ancak bu hasar gezegenimiz için pozitif bir etkiye de sahip. 
  
BBC'de yer alan habere göre, Corona virüs Çin'de hava kirliliğinin azalmasının da önünü açtı. 
  
NASA'nın yayınladığı uydu fotoğraflara göre, azot dioksit oranında hatırı sayılır bir düşüş gözlemlendi. 
  
Uzmanlar bunun en önemli nedeninin salgın nedeniyle geçici olarak kapatılan fabrikaları gösteriyor. 

Anahtar Kelimeler:
ÇinWuhanCorona Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin'den son dakika İdlib ve Türkiye açıklaması!
Putin'den son dakika İdlib ve Türkiye açıklaması!
ABD'de Coronavirüs bir can daha aldı
ABD'de Coronavirüs bir can daha aldı
TSK, Esad rejiminin Neyrab askeri havaalanını kullanılamaz hale getirdi
TSK, Esad rejiminin Neyrab askeri havaalanını kullanılamaz hale getirdi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim