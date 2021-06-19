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Corona virüs makyaj alışkanlıklarını da değiştir

Pandemi sürecindeki maskeli yaşam kozmetik ve makyaj alışkanlıklarını da değiştirdi. Maske nedeniyle ruj ve fondöten talebi düşerken, maskara, far, göz kalemi gibi ürünler gözde oldu.

19 Haziran 2021 Cumartesi 09:05
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Corona virüs makyaj alışkanlıklarını da değiştir

Pandemi nedeniyle maske kullanımı kişisel bakım ve makyaj alışkanlıklarını da değiştirdi. Dudak ve yüz makyajına ilgi azalırken, göz makyajı öne çıktı.

Milliyet gazatesinden Hanife Baş'ın haberine göre Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, pandemi süresinde yaşanan eve kapanma ve sosyal hayattan uzaklaşma nedeniyle kadınların makyaj ürünleri tüketiminin azaldığını anımsatarak, bu tüketimin hijyen ve kişisel bakıma kaydığını, ardından yeni normalle birlikte, ofislerin de dönüşümlü olarak açılmasıyla kozmetik ürünlerine ilgisinin tekrar arttığını söyledi.

GÖZ MAKYAJI ÜRÜNLERİNE TALEP DAHA FAZLA

Yurddaş, “Yüzlerin yarısını kaplayan maskeler nedeniyle makyaj tercihlerinde fondöten, ruj gibi ürünlerdense maskara, far, göz kalemi gibi göz makyaj ürünlerine olan talep daha fazla” dedi. Tam kapanmanın bitmesiyle sosyalleşme ihtiyacının öne çıktığını kaydeden Yurddaş, şunları söyledi:

“Açılma satışlarımıza pozitif yansıdı. Tatil ve güneş sezonu açıldı. Özellikle güneş ürünlerine, yüksek koruma faktörlü ürünlere, renkli kozmetik nemlendiricilere, saç ve cilt bakım ürünlerine yoğun ilgi var. Hijyen ürünleri ve hijyen maskeleri de ilgi görmeye devam ediyor.”

CİLT BAKIMINA DA İLGİ ARTTI

Sinoz Kozmetik Genel Müdür Yardımcısı Faruk Balmumcu ise, maske kullanımının kozmetikte göz makyajını öne çıkardığını kaydederek, “Ama daha fazlası da var. Maskenin suratta kapalı bıraktığı kısımların havasızlıktan kuruması, maskenin buruna yaptığı baskı ve rahatsızlık hissi nedeniyle istemsiz yapılan ifadelerden dolayı oluşan yeni mimik çizgileri var. Dezenfektan, kolonya kullanımına bağlı oluşan el kuruluğu nedeniyle de yeni ve artan bir kozmetik ihtiyacı oluştu” değerlendirmesini yaptı. Balmumcu, şöyle devam etti:

“Pandemi süreci kozmetikte e-ticarete olumlu yansıdı. İnsanlarda bu izole süreyi kendilerine yatırım yaparak geçirme içgüdüsü gelişti. Evde spor yapmaktan daha sağlıklı beslenmeye kadar insanlar kendilerine iyi gelecek alanlara daha fazla ilgi gösterir oldu. Kozmetik de bu alanlardan biri. Cilt serumları, yüz, göz çevresi serumları öne çıktı.”

3 TREND YAŞANDI

Mete Yurddaş, pandemide kozmetik sektörünü üç döneme ayırdıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

“İlk dönemde tüm tüketiciler sağlık ve hijyen odaklı alışverişe yöneldi. Anti bakteriyel ve hijyenik ürünlere raflarda geniş yer verdik. İkinci dönemde ise hijyene ek olarak kişisel bakım ve saç ürünleri ilgi gördü. Müşteriler saçlarını evde kendileri boyamaya başladı. Epilasyon, manikür-pedikür, maske, elektrikli traş ürünleri öne çıktı. Üçüncü dönemde yani şu anda kişisel bakım ve kozmetik ön planda. Bu dönemde aşılanmanın da etkisiyle sosyalleşme artacağı için güzellik ürünlerine ilginin de artacağını öngörüyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsMakyaj
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