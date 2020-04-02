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Corona virüs nedeniyle boş kalan Londra sokaklarını bu kez geyikler bastı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusunda corona virüs nedeniyle halkın evden çıkmamasını fırsat bilen geyikler, şehir merkezine indi. Geçtiğimiz günlerde ise Llandudno kasabasında, virüs nedeniyle boş kalan sokaklara yabani keçiler inmişti.

02 Nisan 2020 Perşembe 20:33
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Corona virüs nedeniyle boş kalan Londra sokaklarını bu kez geyikler bastı

Yaklaşık  34 bin yeni tip corona virüsün vakasının görüldüğü ve 3 bine yakın ölümün gerçekleştiği İngiltere'dehalk virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkmıyor. Diğer taraftan, yaban hayvanları kentlerdeki sessizlikten cesaret alarak sokaklara iniyor.  

Ülkenin başkenti Londra’da yer lanan Harold Hill kasabasında geyikler corona virüs nedeniyle boşalan sokaklarda görüldü. Yaklaşık 20 geyik sokaklardaki çimlerde oturarak renkli kareler oluşturdu.

Geyiklerin bölgedeki evlerin bahçelerindeki bazı bitkileri ve sokaklardaki çimleri yediği görüldü.

Geyiklere yoğun ilgi gösteren bazı kasabalılar bol bol fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yaklaşık 1000 yıldır bölgede bulunan geyikler Dagnam Parkı’nda yaşıyorlar ve ara sıra kasabaya iniyorlar. Ancak, yerli halk araç ve yaya trafiğinin durmasının ardından geyiklerin kasabayı her zamankinden fazla ziyaret ettiğini söylüyor.

"HAYATIMDA İLK DEFA BİR GEYİK GÖRDÜM"

Harold Hill sakini 50 yaşındaki Dean Zetter, geyik sürüsünün çimlerde yattığını gördüğünde çok şaşırdığı söyleyerek, “Hayatımda ilk defa bir geyik gördüm. Bellli ki burada sayıları çok. Kasabalılar dışarı çıkmadı ve köpekler onlara havlamadı. Bence bölge daha sessiz olduğu için geldiler. Onları görmek güne güzel bir başlangıç yapmamı sağladı” dedi.

DAHA ÖNCE DE YABANi KEÇİLER BASMIŞTI

İki gün önce de İngiltere’nin Llandudno kasabasında, corona virüs nedeniyle boş kalan sokaklara yabani keçiler inmişti. Bunun üzerine birçok bölge sakini keçilerin sokaklarda dolaştığı anları kameraya alıp durumu sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsKoronavirüsİngiltereLondra
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