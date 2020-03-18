Corona virüs nedeniyle karantinaya alınan Venedik'te kanallar kristal berraklığına ulaştı

Avrupa'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) salgın merkezi İtalya'da vaka sayısı 31 bin 506'ya, ölü sayısı 2 bin 503'e ulaştı.

Çin'in ardından en çok vaka ve ölüm sayısıyla dünyada ikinci olan ülkenin tamamı karantinaya alındı ve sokağa çıkmak sınırlandırıldı.

Ancak, tarihinin en sessiz günlerini yaşayan İtalya'da turistlerin yokluğu çevre kirliğinin azalmasını sağladı.

Dünyanın en turistik bölgelerinden biri olan Venedik, bomboş meydanlarından daha çok kanallarının berraklığıyla dikkkat çekmeye başladı.

Daha önce çamurlu yeşil bir görünüme sahip olan sulara balıklar geri döndü, kuğular yüzmeye başladı.

Dünya'da Çin'in ardından yeni tip corona virüs kaynaklı vaka ve ölüm sayısında ikinci sırada yer alan İtalya tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.