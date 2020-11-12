Corona virüse yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hastaneye kaldırıldı.

Ukrayna basını Zelenskiy'nin hastaneye kaldırıldığı haberini bir Devlet Başkanlığı yetkilisine dayandırdı.

Zelenski'nin ofisinden henüz resmi açıklama yapılmadı.

Adı açıklanmayan Devlet Başkanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Zelenskiy'nin sağlık durumuna ilişkin, "Önce eve gitti, ancak sonra daha doğru bir şekilde izole olmak ve hastalığı kimseye bulaştırmamak için Feofania'ya (hastaneye) gitmeye karar verdi. Hastalar için daha iyi koşullar mevcut. Ciddi bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy hafta başında yaptığı açıklamada, kendini iyi hissettiğini, karantinadayken çalışmaya devam edeceğini duyurmuş, ancak daha sonra Zelenskiy'nin ateşinin yükseldiği bilgisi paylaşılmıştı.

Zelenskiy'nin eşi Olena da haziranda virüse yakalanmış ve bir süre hastanede kalmıştı.