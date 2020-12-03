Corona virüste can kaybı 1.5 milyonu aştı

Corona virüs salgınında dünya genelinde can kaybı 1.5 milyonu aştı.

Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı da 65 milyona ulaşmak üzere.

ABD 14.3 milyon vaka ve 280 bine yakın can kaybıyla Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen ülke.