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Corona virüsten 48 saat koruyan burun spreyi üretildi

İngiltere, Birmingham Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, corona virüsten 48 saat boyunca koruyan sprey üretildi. Laboratuar testlerinden başarıyla geçen burun spreyinin seri üretimine yakın zamanda başlanacak

23 Kasım 2020 Pazartesi 12:53
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Corona virüsten 48 saat koruyan burun spreyi üretildi

İngiltere, Birmingham Üniversitesi’nde Covid-19 enfeksiyonuna karşı 48 saate kadar koruma sağlayan burun spreyi geliştirildi.

Gellan ve yosundan elde edilen lifli kıvam arttırıcı madde olarak da bilinen karajenan kullanılarak geliştirilen sprey, yakın zamanda Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak.

DAHA ÖNCE ONAYLANAN MADDELER KULLANILDI

Daha önce sağlıkj örgütleri tarafından onaylanan maddelerden üretildiği için kısa sürede onaylanan spreyi geliştiren Dr. Richard Moakes, “ Bu sprey, halihazırda gıda ürünlerinde kullanılmakta olan hazır ürünlerden yapılmıştır. Bu maddeleri bilinçli olarak kullandık. Haftalar içinde seri üretime geçerek insanların kullanımına sunabiliriz “ ifadelerini kullandı.

Gellan bileşeni, spreyin ince tabaka olarak burun yüzeyini kaplamasına yardımcı oluyor ve bu sayede corona virüs yakalanıyor. Onun çevresi kaplanır ve virüsü yok ediyor.

MASKE TAKMANIN VE EL YIKAMANIN YERİNİ ALMAYACAK

Birmingham Üniversitesi araştırmacıları, spreyin özellikle sağlık çalışanları, uçuş görevlileri veya okullar gibi yüksek riskli durumlarda faydalı olabileceğini söylüyor.

Dr Moakes, "Bu tür ürünler, corona virüsün yayılmasını önlemek için kullanılacak. Maske takma ve el yıkama gibi hayati önem taşıyan şeylerin yerini almayacak. Bu spreyin yapacağı şey, corona virüsün iletimini önlemek ve yayılımını yavaşlatmak için ikinci bir koruma katmanı eklemek " diye ekledi.

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