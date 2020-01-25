Corona virüsü için SARS tedavi yöntemi uygulanacak!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü salgınının tedavisinde SARS tedavi yöntemi uygulanacağı açıklanırken, salgına yakalanan hastaların tedavisinin yapılmasına yönelik bin yataklı prefabrik hastane yapımına başlandı.

Wuhanlı yetkililerce, zatürreye neden olan Corona virüsü için tedavi uygulanacak hastanenin inşasına 25 bin metrekarelik bir alanda başlandığı ve 3 Şubat'ta inşanın tamamlanacağı bildirildi.

Hastane, salgın hastalığa özel olarak tasarlanmış olup, bin kişilik kapasiteyle, izole ve etkili bir tedavi sağlamak için tıbbi imkanları bir araya getirecek.

Çin'de 2003 yılında hızla yayılmış olan Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS) tedavisi için Pekin'de bir hastane inşa edilmiş ve 2 ay içinde hastaların 7'de 1'i iyileştirilerek tıp tarihinde bir ilke imza atılmıştı.

144 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

Çin Maliye Bakanlığı, virüsün yayılmasını önlemek için Hubei makamlarınca kullanılmak üzere yaklaşık 1 milyar yuan (144 milyon dolar) bütçe tahsis edildiğini duyurdu. Çin Eğitim Bakanlığı ise ülke genelindeki eğitim kurumlarına virüs nedeniyle toplantı veya sınav düzenlememeleri yönünde uyarı yaptı.

8 KENTE SEYAHAT YASAĞI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “2019-nCoV” olarak adlandırılan Corona virüsü nedeniyle 8 kente seyahat yasağı getirildi. Wuhan kenti de dahil olmak üzere Huanggang, Ezhou, Lichuan, Zhijiang, Xiantao, Chibi ve Qianjiang yasaktan etkilenen bölgeler oldu.

Wuhan’da şehir içi otobüsler, metrolar, feribotlar ve şehirler arası otobüsler de dahil olmak üzere tüm toplu taşıma araçları askıya alınmış, hava alanları ile tren istasyonlarına giden yollar da geçici süreyle kapatılmıştı. (İHA)