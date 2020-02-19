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Corona virüsü İran’a sıçradı

Çin'de ortaya çıkan yeni Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 17:04
Corona virüsü İran’a sıçradı
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Çin'de ortaya çıkan yeni Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. Vaka sayısı da 74 binin üzerine çıktı. Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ederken en son Türkiye'nin komşusu İran'a da sıçradı. Diğer taraftan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım" açıklamasında bulundu.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Kum kentinde 2 kişiye yeni tip corona virüsünün bulaştığını söyledi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Cihanpur, "Geçtiğimiz iki günde, Kum kentinde 2 kişide corona virüsü tespit edildi" dedi.

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili sağlık ekiplerinin söz konusu kentte çalışmalarına başladıklarını dile getiren Cihanpur, Kum'da yaşayan vatandaşları, insanlarla tokalaşma gibi yakın temastan kaçınmaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı. Virüs tespit edilen kişilerin hangi ülkenin vatandaşı oldukları ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

 

Anahtar Kelimeler:
İranÇinCorona Virüs
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