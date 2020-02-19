Corona virüsü İran’da 2 can aldı

Çin'de ortaya çıkan yeni Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. Vaka sayısı da 74 binin üzerine çıktı. Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ederken en son Türkiye'nin komşusu İran'a da sıçradı. İran'ın Kum kentinde yeni tip corona virüs nedeniyle 2 İran vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili sağlık ekiplerinin söz konusu kentte çalışmalarına başladıklarını dile getiren İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cihanpur, Kum'da yaşayan vatandaşları, insanlarla tokalaşma gibi yakın temastan kaçınmaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı. Virüs tespit edilen kişilerin hangi ülkenin vatandaşı olduklarına ilişkin bilgi verilmedi.