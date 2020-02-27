Corona virüsü olduğunu ihbar edene tek şartla 1400 dolar

Yeni tip Corona virüsünün ortaya çıkmasından bu yana Çin'de ilk kez ölüm ve vaka sayısında düşüş yaşanıyor. Çin'de virüsle mücadele için bazı bölgeler farklı önlemlere başvuruyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı bir milyon kişinin yaşadığı Qianjiang kentinde corona virüsüne yakalandığını ve hastaneye başvurarak bunu kanıtlayan kişiye 1400 dolar para ödülü verilecek.