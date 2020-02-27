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Corona virüsü olduğunu ihbar edene tek şartla 1400 dolar

Yeni tip Corona virüsün çıktığı yer olan Çin'in Hubey eyaletine bağlı bir kentte, corona virüsüne yakalandığını yetkililere bildirene 1400 dolar para ödülü verilecek

27 Şubat 2020 Perşembe 10:23
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Corona virüsü olduğunu ihbar edene tek şartla 1400 dolar

Yeni tip Corona virüsünün ortaya çıkmasından bu yana Çin'de ilk kez ölüm ve vaka sayısında düşüş yaşanıyor. Çin'de virüsle mücadele için bazı bölgeler farklı önlemlere başvuruyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı bir milyon kişinin yaşadığı Qianjiang kentinde corona virüsüne yakalandığını ve hastaneye başvurarak bunu kanıtlayan kişiye 1400 dolar para ödülü verilecek.
Qianjiang kentinde şimdiye kadar 197 corona virüs vakasına rastlandı, kent yetkilileri virüsün yayılmasını önlemek için para ödülü gibi yöntemlere başvuruyor.
Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsüÇinKoronavirüs
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