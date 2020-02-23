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Corona virüsü son 24 saatte 77 can aldı

Dünya genelinde yayılmaya devam eden corona virüsü salgın nedeniyle ölü sayısı artıyor.

23 Şubat 2020 Pazar 10:44
Corona virüsü son 24 saatte 77 can aldı
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Dünya genelinde yayılmaya devam eden corona virüsü salgın nedeniyle ölü sayısı artıyor. Virüs nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 2462'ye yükseldi. Son 24 saatte 97 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı ise 78 bini aştı.

Çin'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2444'e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 bin 968'inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936'ya çıktı.

24 SAATTE 97 CAN KAYBI

Son 24 saatte, 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere toplam ölenlerin sayısı 2 bin 444'e oldu. Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89'a geriledi.

Bugüne kadar taburcu edilen kişilerin sayısı da 22 bin 888'e yükseldi. Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 69'a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak bildirildi.

ÇİN DIŞINDA 18 KİŞİ ÖLDÜ

Çin ana karasında 76 bin 936, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 70 ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 26 kişide Covid-19 tespit edildi. Covid-19 sıçradığı diğer ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 6, Japonya'da 3, Güney Kore'de 4, İtalya'da 2 , Tayvan, Filipinler ve Fransa birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
ÇinKoronavirüsWuhanÖLÜM
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