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Corona virüsün en gerçekçi görüntüsü elde edildi

Bilim insanları, dünyada bir milyon 250 bini aşkın kişinin ölümüne yol açan yeni tip corona virüsün (Covid-19) şimdiye kadarki en gerçekçi ve güncel fotoğraflarını kaydederek hem dış görünümünü hem de iç yapısını haritalandırdı. Araştırmacılar, yaptıkları çalışmanın Covid-19'a karşı geliştirilen aşı ve tedaviler için dönüm noktası olabileceğini söyledi.

10 Kasım 2020 Salı 09:54
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Corona virüsün en gerçekçi görüntüsü elde edildi
Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) yeni tip corona virüsün şu ana kadarki en gerçekçi ve güncel görüntülerini yayımladı. 3D modelleme yapan bilim insanları, elde edinilen son verileri de ekleyerek Covid-19’a neden olan hastalığın iç ve dış yapısını haritalandırdı.
Corona virüsün en gerçekçi görüntüsü elde edildi - 2

SÜREKLİ GÜNCELLENEN ÇEVRİMİÇİ BİR KAYNAK

Konuya ilişkin açıklama yapan  araştırmacı Ondřej Strnad, “3D modelimiz, Covid-19’un, güncel yapısını atomik seviyede gösteriyor ve nükleokapsid proteinlerinin oluşturduğu  ip benzeri  yapı gibi daha önce görülmesi imkansız olan virüsün ayrıntılarını ortaya koyuyor. Modeli geliştirmek için kullandığımız yaklaşım, Covid-19'un yayılmasına karşı yürütülen bilimsel mücadele için yeni bir yol açabilir. Çünkü geliştirdiğimiz teknoloji, bilim insanlarının yeni keşfedilenen bilgileri hızlıca modele dahil etmesine ve böylece sürekli güncellenen çevrimiçi bir kaynağın oluşmasını sağlayabilir” ifadelerini kullandı.
Corona virüsün en gerçekçi görüntüsü elde edildi - 3

TÜM YAPI NET BİR ŞEKİLDE DETAYLANDIRILDI

Çalışma kapsamında araştırmacılar, modeli oluşturmak için corona virüsün yüzeyini elektron mikroskoplarıyla görüntüleyerek yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde etti. İnsanlardaki ACE2 resptörlerine tutunan başak proteinleri de dahil olmak üzere virüsün tüm yapısı detaylandırıldı. Virüsün başak proteinlerindeki artış, corona virüsün vücut savunmasını geçerek Covid-19 hastalığına yol açıyor.
Corona virüsün en gerçekçi görüntüsü elde edildi - 4

AŞILAR VİRÜSÜN TUTUNDUĞU RESEPTÖRLERİ HEDEFLİYOR

Bununla birlikte, başak proteinlerindeki artış, pek çok aşı ve tedavi araştırmasının, özellikle birincil hedefinde yer alıyor. Örneğin yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklanan Pfizer / BioNtech aşısı, bu spesifik alanı hedefliyor. Reading Üniversitesi Viroloji Profesörü olan Profesör Ian Jones aşıya ilişkin, “Şu anda geliştirilmekte olan mevcut tüm aşılar arasında Pfizer/ BioNtech, tamamen virüsün insan hücrelerindeki reseptörlere bağlanan kısmına odaklandığından, her zaman parasının en çok karşılığını veren gibi görünüyordu ve sonuçlar yanılmadığımızı gösteriyor” dedi.

PFİZER'IN AŞISI CORONA VİRÜSÜ YÜZDE 90 ÖNLEDİ

Corona virüsün en gerçekçi görüntüsü elde edildi - 5
Bilim insanları, corona virüsü detaylandırdıktan sonra uluslararası kaynaklardan virüsle ilgili güncel verileri ekledi. Virüsün tek RNA zinciri ve onu koruyan nükleokapsid proteinleri hakkındaki araştırmalardan elde edilen veriler modele yüklendi. Bötylece virüsün bir canlının hücrelerini enfekte ettiğinde, corona virüsün ve canlı hücrelerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğine dair net bir çerçeve çizildi.
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