Corona virüsün gerçek bilançosu ortaya çıktı: Ölü sayısı 10 kat arttı

Çin’in en büyük teknoloji ve yazılım şirketlerinden biri olan Tencent’in hafta sonu yayınladıktan kısa bir süre sonra sildiği görüntü panik yarattı. Şirketin resmi internet sitesinde yer alan corona virüsü takip sisteminde cumartesi günü ölenlerin sayısı 24 bin 589 olarak açıklandı.

Kısa bir süre sonra silinen rakamlara göre corona virüsü taşıdığından şüphe edilen insanların sayısı ise 154 bin 23. İyileşen hastaların sayısının 269 olarak gösterildiği grafikte enfekte sayısı ise 79 bin 808. Taiwan News isimli internet sitesinde yayınlanan haber kısa bir süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Tencent’in internet sitesinde yayınlanan rakamlarda soldaki kırmızı olan rakam, corona virüsü taşıyan insanları gösterirken, sarı rakam da virüs taşıdığındna şüphelenen insanları gösteriyor. Sayfanın en sağındaki gri rakamlar ise corona virüsü dolayısıyla yaşamını yitiren insanlar.

Çin’de resmi makamlar tarafından bugün açıklanan rakamlara göre toplam 563 kişi yaşamını yitirirken, 28.018 kişide de virüs tespit edilmişti.

Soldaki rakamı yayınladıktan kısa bir süre sonra rakamlar hızla değişti ve sağ taraftaki “resmi rakamlar” yer aldı. Cumartesi günü resmi olarak yapılan açıklamada 304 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlerde resmi rakamlar ile Tencent’in yanlışlıkla yayınladığı rakamlar arasında 80 katlık bir fark olduğu vurgulandı. Dünya kamuoyu, bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, “Çin hükümeti bilgileri gizliyor. Bu rakamlar gerçek” yorumunu yaptı.

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