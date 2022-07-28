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Coronavirüs başladığı yere geri döndü!

Coronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Wuhan kentinin bir bölgesinde 4 vaka görüldü. Sıfır kovid politikası nedeniyle, bölgede kısıtlamalara gidildi. Bölge sakinlerininin karantina süresi boyunca, evlerinden çıkmamaları istendi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 13:35
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Coronavirüs başladığı yere geri döndü!
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Sıfır Covid stratejisi izleyen 'in Wuhan kenti bir kapanmayla daha karşı karşıya. 12 milyon nüfuslu kentte yapılan rutin kontrollerde 2 vakaya rastlandı. Ardından bu kişilerle temaslı olan 2 kişide daha coronavirüs görüldü. Bu durum yetkilileri alarma geçirdi.

Kentin, 1 milyon nüfuslu Ciangşia bölgesinde, kısıtlamalara gidildi. Tüm eğlence mekanları kapatıldı, toplu taşımalar durduruldu. Ciangşia sakinlerinden, 3 günlük karantina süresi boyunca bölgeyi terk etmemeleri ve acil bir durum olmadıkça evlerinden çıkmamaları istendi.

Çin'in vakaların önüne geçmek için uyguladığı "sıfır Covid stratejisi" zaman zaman tam kapanmalara neden oluyor. Ülkenin finans başkenti 25 milyon nüfuslu Şangay, geçtiğimiz ay "2 aylık bir tam kapanmadan" çıktı.

Bazı şirketler, üretimin devam etmesi için, çalışanlarından eve gitmeleri yerine, teması en aza indirmek amacıyla iş yerlerinde kalmalarını istedi.

Bu hafta da Wuhan kenti üzerine yapılan araştırmalar, virüsün ortaya çıkış noktasını kanıtlar nitelikteydi. Hakem onaylı iki araştırmanın verileri, virüsün yayılmaya başladığı yer olarak, Wuhan'daki hayvan pazarını işaret ediyordu.

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