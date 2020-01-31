Corono virüsü İngiltreye'de sıçradı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corono virüs salgını dünya genelinde hızla yayılıyor. Virüs salgınında ölü sayısı 213’e yükseldi, vaka sayısı ise 9 bini aştı. Corona virüsü son olarak İngiltere’ye sıçradı.

Çin’in Wuhan kentinde ilk kez aralık ayı ortalarında ortaya çıkan virüs nedeniyle can kayıpları her geçen gün artıyor.

Çin’de, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle can kaybı 213’e, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 692’ye yükseldi.

Hubei eyaletine bağlı 17 kentte yaşayan yaklaşık 50 milyon kişi karantina altında yaşıyor.

Yeni tip corona virüs Çin dışında da yayılmaya devam ediyor.

İNGİLTERE’DE İLK VAKA

İngiltere’de, yeni tip corona virüs (2019-nVoC) vakasına ilk kez rastlandı. İngiltere’de baş tıbbi memur Chris Whitty, İngiltere’de aynı aileden iki kişide corona virüsüne rastlandığını bildirdi.

Hastalara gerekli tedavinin uygulandığı ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için denenmiş ve test edilmiş enfeksiyon kontrol prosedürlerinin kullanıldığı kaydedilen açıklamada, ayrıca bu hastalarla temas eden kişilerin de belirlenmesine çalışıldığı vurgulandı.

VİRÜS ÇİN’DEN BİRÇOK ÜLKEYE SIÇRADI

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ,Makao ve Tibet özel idari bölgeleri ile Tayvan‘da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Yeni tip corona virüs, çoğunlukla Çin’den bu ülkelere giden kişiler yoluyla İngiltere, Filipinler, Hindistan, Finlandiya, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, BAE, Almanya ve son olarak İtalya’ya sıçradı.

(NTV)