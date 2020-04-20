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COVID-19, ABD savunma sanayisine ağır darbe vurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Ellen Lord, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının, başta havacılık olmak üzere ABD savunma sanayisinin birçok alanındaki tedarik zincirini olumsuz etkilediğini açıkladı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 22:27
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COVID-19, ABD savunma sanayisine ağır darbe vurdu

Pentagon Müsteşarı Ellen Lord, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, COVID-19 salgınının savunma sanayisine olan etkisi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ABD ordusu için üretim yapan 10 bin 509 "ana yüklenici firmadan" 106'sının salgın nedeniyle kapandığını belirten Lord, 68'inin de bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldığını söyledi.

Lord, tedarikçi firmalardan 427'sinin hala kapalı olduğunu, 147'sinin ise durdurulan faaliyetlerine yeniden başladığını kaydederek şöyle devam etti:

"En ağır darbenin havacılık, gemi inşa ve uzay fırlatma faaliyetlerinin tedarik zincirine vurulduğunu gözlemliyoruz. Uluslararası birçok sanayi tesisinin kapanmasının da büyük etki yaptığını görüyoruz. Burada özellikle birçok ana yüklenici firmamızı da etkileyen şirket gruplarının bulunduğu Meksika'daki durum önemli. Meksika Büyükelçimiz ile konuştum ve Meksika Dışişleri Bakanına uluslararası tedarikçilerin faaliyetlerine tekrar başlamasına izin verilmesi için mektup göndereceğim. Bu şirketler özellikle ABD'nin uçak gövde üretimi için önemli"

ABD Afganistan'daki 1000'e yakın sözleşmeli personelini geri çağırıyor

Lord, ABD Lojistik Destek Komutanlığının COVID-19 görülen üç sözleşmeli personelinin Afganistan'dan tahliye edildiğini açıkladı.

ABD'nin Afganistan'daki salgının gidişatını yakından takip ettiğini belirten Lord, "ABD'nin Afganistan Kuvvetlerinde görevli sözleşmeli personel komutanlarına, risk altında bulunan sözleşmeli personelin Afganistan'dan tahliye edilmesi için direktif yolladık. Bu durumda 1000'e yakın personel olduğunu tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.  

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KoronavirüsCoronavirüsABDABD Savunma Sanayi
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