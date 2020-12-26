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COVID-19 aşıları AB ülkelerine teslim edildi

Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen COVID-19 aşılarının teslimatı yapıldı. AB üyeleri aşılamalara yarın başlıyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi 12:53
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COVID-19 aşıları AB ülkelerine teslim edildi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşıların teslim edildiğini videolu bir mesajla duyurdu.

"Zor bir yılda yeni bir sayfa açmaya başlıyoruz" diyen von der Leyen, teslimatların yapıldığını, yarın Avrupa'nın genelinde sağlık görevlilerinin aşıları yapmaya başlayacağını açıkladı.

Von der Leyen, tüm AB ülkelerinin aynı anda aşıya eriştiğini, yakında daha fazla aşı geleceğini ve bu sayede normal hayata yavaş yavaş dönülebileceğini söyledi.

AB'nin ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı, AB içinde ilk kez BioNTech/Pfizer aşısının kullanımı için onay kararı almıştı. EMA'nın Amerikan ilaç üreticisi Moderna'nın aşısı hakkındaki değerlendirmesi de devam ediyor. EMA'nın bu aşıyla ilgili kararını ocak ayının ilk haftasında vermesi bekleniyor. 

AB Komisyonu, üyelere şu ana kadar kaç doz aşı dağıtıldığını, hangi ülkeye ne kadar aşı gittiğini açıklamadı. Ancak şimdilik üretim kapasitesindeki sınırlar nedeniyle doz sayılarının oldukça az olduğu belirtiliyor.

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