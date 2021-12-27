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Covid-19 aşısı olmak istemeyenlerin yerine para karşılığı sekiz kez aşı yaptırmış

Belçika’da bir kişinin, Covid-19 aşısı olmak istemeyenlerin yerine para karşılığında sekiz kez aşı yaptırdığı belirlendi.

27 Aralık 2021 Pazartesi 12:36
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Covid-19 aşısı olmak istemeyenlerin yerine para karşılığı sekiz kez aşı yaptırmış
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Belçika basınındaki haberlere göre, 33 yaşındaki adam, Namur kentinde dokuzuncu kez aşı olmak isterken görevlilerce fark edildi.

Adı açıklanmayan kişinin, restoran gibi işletmelere girişte sorulan Covid belgesini elde etmek isteyen aşı karşıtlarından 100 ila 150 avro (1284 ila 1935 TL) aldığı ve onların yerine aşı olduğu bildirildi.

Para aldığı kişilerin kimlik kartıyla aşı merkezlerine giden kişinin Charleroi kentinde kısa aralıklarla iki kez aşı olunca fark edildiği belirtildi. Bunun ardından kısa süre sonra başka bir aşı merkezine giden kişinin sivil polislerce yakalandığı açıklandı.

Namur savcılığı, yakalanan kişiye kendilerinin yerine aşı olması için para ödeyenlerin kimliklerini tespit etti. Bu kişilerin beş yıla kadar hapis ve 800 bin avroya kadar para cezası istemiyle yargılanabileceği bildirildi.

Sekiz kez aşı olan kişinin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Belçika hükümetinin Covid-19 salgını için oluşturduğu kriz merkezinin sözcüsü Steven Van Gucht, “Bu kişinin çok fazla aşı olduğu için sağlığının tehlikede olması çok olası değil. Çok fazla aşı olduğu için hastalıktan daha iyi korunacağı doğru değil” dedi.

AA’nın aktardığına göre Van Gucht, “Bu adamın yaptığının ne kadar tehlikeli olduğunu tahmin etmemiz şu an için zor” ifadesini kullandı.

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